Unicorn Overlord - Le dernier trailer dévoile encore de nouveaux détails sur le jeu

Vous avez lu tous nos derniers articles sur Unicorn Overlord, vous avez téléchargé et poncé la démo, et malgré ça vous en voulez toujours plus ? Qu'à cela ne tienne, ATLUS et Vanillaware viennent de publier un nouveau trailer de ce Tactical-RPG. Au menu du jour : conseils et astuces de gameplay, de nouveaux détails sur les mécaniques de combat, et d'autres éléments que nous vous laissons découvrir par vous-même ci-dessous. Pour rappel, Unicorn Overlord sera disponible le 8 mars 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisée.

Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Unicorn Overlord combine exploration d’un vaste monde et système de combat innovant, le tout dans le style emblématique de Vanillaware ! Parcourez un monde dynamique, menez une armée de plus de 60 personnages uniques et faites-vous un nom dans les cinq nations.