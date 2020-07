Une annonce liée à The Legend of Zelda en juillet ?

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, ou Zelda BOTW 2 doit être LE jeu le plus attendu par les possesseurs de Nintendo Switch. Annoncé en grande pompe à la fin de l'E3 2019, les joueurs attendent depuis ce jour des nouvelles. Et en cette période si particulière où Nintendo communique de moins en moins, la moindre rumeur peut enflammer la toile. Et c'est plus ou moins ce qu'a provoqué le dernier post Instagram du compte japonais de Nintendo.

Sur ce post, on peut donc voir la célèbre Master Sword entourée du chiffre 7, avec le mot "July" (juillet) à côté. La Master Sword est d'ailleurs exactement comme sur le logo de The Legend of Zelda : Breath of the Wild vis-à-vis des plan avec la typographie. Beaucoup de personnes se sont alors emballées en pensant que Nintendo allait dévoiler des informations sur le futur de leur licence phare en juillet.... Cependant il n'en est rien.

Ce post Instagram contient une deuxième photo qui est... Un calendrier du mois de juillet. Et il y a d'ailleurs des photos de ce genre pour chacun des 6 mois précédents de 2020.

Donc à priori, les nouvelles informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 devront encore attendre un peu. Cependant, on risque bel et bien d'avoir des nouvelles concernant la fin d'année courant juillet. Mais qui sait, peut-être qu'on aura des nouvelles avant la sortie de Paper Mario : The Origami King, le 17 juillet 2020 .

