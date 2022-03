Ubisoft préparerait une suite à Immortals Fenyx Rising et un nouveau Prince of Persia en 2,5D

Selon le site xfire.com, dans un article sur les prochains titres Ubisoft à venir publié le 21 mars dernier , plusieurs nouveaux jeux non annoncés seraient en préparation chez les développeurs Français. Parmi eux, une suite à Immortals Fenyx Rising serait actuellement en développement intensif après un premier épisode aux ventes satisfaisantes pour la firme, le premier étant sorti sur Nintendo Switch, la probabilité que sa suite en fasse de même est élevée.

Ubisoft était apparemment satisfait des performances d'Immortals Fenyx Rising en 2020, et j'ai été informé qu'une suite est en cours de développement. Le titre est dans sa phase de pré-production et vraisemblablement en développement par Ubisoft Québec, qui travaille également sur un nouvel Assassin's Creed. Récemment, le studio a engagé des talents pour le titre, mais aucun autre détail n'a été fourni.

De plus, un nouvel épisode de Prince of Persia (en plus du remake déjà annoncé) serait lui aussi en développement chez Ubisoft. Il s'agirait d'un titre en 2,5 D revenant aux sources de la saga et tirant ses inspirations des jeux Ori de Moon Studios. Voici ce que le leaker a à dire au sujet de ce jeu :

Un deuxième titre Prince of Persia serait en préparation chez Ubisoft, Ubisoft Montpellier étant impliqué dans le projet. Le jeu a été décrit comme s'inspirant d'Ori et sera un jeu 2.5D. Les détails supplémentaires sur ce titre étaient minces, mais j'espère pouvoir en révéler plus sous peu. Néanmoins, il semble qu'Ubisoft travaille activement sur un deuxième titre Prince of Persia.

Attention, cela ne reste que des rumeurs et ces informations sont donc à prendre avec des pincettes. Que pensez-vous de ces leaks ? Êtes-vous partant pour un nouvel Immortals Fenyx Rising ?

Source : Xfire