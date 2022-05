Two Point Campus - L'école d'espionnage à l'honneur dans un nouveau trailer

Après l'annonce de son report sur Nintendo Switch et supports concurrents, Two Point Campus continue sa communication autour des différentes écoles qui constitueront le cœur de l'univers de ce simulateur. Après l'archéologie et la magie, c'est l'espionnage qui est mis sur le devant de la scène. Pour rappel, Two Point Campus sortira sur PC et consoles le 9 août 2022 .

Formez vos agents à l’art du pilotage de drone, au tir d’entraînement et à la course d’obstacles pleine de crocodiles et de lasers. Heureusement, personne n’a encore appris aux crocos à utiliser les lasers ! Mais il y a un hic : vous devez repérer les ennemis du Two Point County. Des agents rivaux ont trouvé comment infiltrer le campus en se faisant passer pour des étudiants, et quelqu’un doit régler le problème définitivement. Restez à l'affût pour identifier les camarades de classe suspects et expulsez-les avant qu’ils ne puissent découvrir les secrets les plus sombres de votre précieux comté. Découvrez tous les enseignements prodigués à l’école d’espionnage dans cette nouvelle bande-annonce. Promis, elle ne va pas s’autodétruire !