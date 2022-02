Two Point Campus : construisez votre université déjantée sur Nintendo Switch

Présent dans le Nintendo Direct du 9 février (dont vous vous pouvez retrouver les détails ICI) Two Point Campus se rappelle à notre bon souvenir. Suite spirituelle à Two Point Hospital, Two Point Campus devrait reprendre les mécanismes du jeu précédent en permettant de construire l'université de ses rêves, de la disposition des murs, des salles, des allées jusqu'aux cours proposés... A ce niveau-là, Two Point Campus reste dans le pur esprit de avec des cours déjantés et des professeurs excentriques. PLus de détails avec la présentation ci-dessous.

Two Point Campus est attendu le 17 mai sur Nintendo Switch

Le campus où c'est vous qui construisez votre propre université ! L'heure est venue de chambouler le monde universitaire ! Vous avez soif de connaissances ? Ou vous avez juste envie de développer une merveille de la pédagogie ? Two Point Campus est bourré de nouveaux outils de création pour vous aider à bâtir l'université de vos rêves. Pour la toute première fois, construisez en pleine nature et développez votre propre environnement éducatif, hébergeant les meilleures infrastructures pédagogiques qui soient. Que vous préfériez construire sur des bases simples ou planter chaque arbre, sur ce campus, c'est vous qui choisissez. Tracez des allées avec de nouveaux outils simples d'emploi. Plantez une vaste collection de plantes d'extérieur. Installez des bancs, des fontaines, des sculptures, des haies et même des palissades. La seule limite est votre imagination (et vos finances en jeu). Un jeu pas comme les autres... Mais que serait un nouveau jeu Two Point sans sa touche particulière ? Plutôt que de passer par un système académique typique, les étudiants de Two Point County ont accès à tout un tas de cours incroyablement déjantés, tous plus excentriques les uns que les autres, de l'école de chevalerie (on devrait tous apprendre à jouter une fois dans notre vie), à Gastronomie salivaire, qui permet à vos étudiants de concevoir d'alléchantes créations comme des pizzas géantes et d'énormes tartes. L'année universitaire commence ! Profitez de l'occasion pour passer plus de temps avec les petits êtres de votre université. L'année universitaire commence sur des vacances d'été pour vous donner le temps de tout bien mettre nickel avant l'arrivée de vos étudiants. Construisez des bibliothèques, recrutez le meilleur personnel (des professeurs excentriques aux chercheurs les plus loufoques), équipez votre campus des meilleurs parcours de formation et observez vos étudiants développer leur potentiel académique ! Développer l'avenir Mais tout n'est pas question de dur labeur... Apprenez à connaître vos étudiants, découvrez leurs différentes personnalités, leurs besoins et leurs désirs. Veillez à leur bonheur à l'aide de clubs, d'associations et de concerts. Entourez-les de leurs amis, aidez-les à forger des relations, offrez-leur des options de tutorat et apportez-leur assez de joie de vivre pour qu'ils deviennent des individus incroyables qui feront la fierté de votre université