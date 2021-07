Two Point Hospital - Sonic s'incruste chez l'équipe de soignants avec un DLC gratuit

A moins que vous ne soyez pas fan des insectivores bleus allant à la vitesse supersonique, la licence Sonic The Hedgehog fête cette année son 30ème anniversaire. L'occasion est donc idéale pour SEGA de faire un maximum de clin d'œil à la licence dans d'autres jeux vidéo. Et s'il y a un endroit où l'on ne s'attendait pas à retrouver le hérisson et sa bande, c'est bien dans la salle d'attente d'un hôpital bondé.

Ce n'est pas une plaisanterie, Two Point Hospital bénéficie gratuitement d'un tout nouveau DLC en collaboration avec Sonic, donnant accès à une myriade d'accessoires supplémentaires. Mais comme une image vaut mieux que 1000 mots, nous vous laissons découvrir le contenu du DLC dans la vidéo ci-dessous.

Avec les quatre nouveaux costumes disponibles pour habiller dignement vos forces vives (Sonic, Amy, Knuckles et Tails), veillez à ce que tout le personnel participe à la fête tout en assurant santé et bonheur aux habitants du Two Point County.

Une statue Sonic exceptionnelle, des tapis décoratifs et même un Anneau doré géant : chacun trouvera des objets à son goût pour parer son centre hospitalier des atours les plus rutilants dans le plus pur style de Sonic.

En tant que fans inconditionnels de la petite boule bleue supersonique (et après avoir intégré une borne d’arcade Sonic dans le jeu !), les équipes de Two Point Studios ne pouvaient pas laisser filer l’opportunité de fêter les 30 ans du hérisson le plus cool de la planète jeux vidéo.