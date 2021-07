Two Point Hospital est à l'essai gratuitement pour les abonnés du Nintendo Switch Online

Heureuse nouvelle pour les abonnés du Nintendo Switch Online, le jeu de gestion d'hôpital déjanté Two Point Hospital dans sa Jumbo Edition est jouable gratuitement dès maintenant et jusqu'au 8 août . Si vous êtes abonnés vous pouvez dès à présent télécharger le jeu complet et jouer autant que vous voulez pour le tester.

Vous aurez même droit à 30% de réduction sur l'achat du jeu complet (ce qui fait un prix de 27,99 euros au lieu des 39,99euros habituels) si l'envie vous prenez de continuer vos parties après la fatidique date du 8 août , date à laquelle cette offre vous permettant d'y jouer gratuitement se terminera. D'ici là il est temps d'enfiler vos blouses et d'aller sauver vos patients de maladies loufoques !

Avec plus de 3 millions de joueurs ravis, découvrez pourquoi Two Point Hospital est un phénomène sanitaire ! Explorez la construction d'hôpital sous un nouvel angle grâce à quatre énormes extensions et deux DLC supplémentaires, tous inclus dans l'extraordinaire Jumbo Edition qui déborde de CONTENU !

Le meilleur rapport qualité/prix ! Débordant de nouveau contenu pour les nouveaux venus comme les anciens joueurs ! Contient le jeu de base + quatre extensions premium + deux packs d'objets. Traversez les vastes étendues de Two Point County, avec 27 hôpitaux dans une grande variété de zones, des plaines gelées du DLC Bigfoot aux forêts tropicales de l'Île de Pebberley. Contient plus de 189 maladies étranges, une grande diversité de machines de traitement à mourir de rire et des tonnes d'objets à placer dans vos hôpitaux !

Contient : les extensions Bigfoot, Île de Pebberley, Rencontres du troisième type et En pleine nature, ainsi que les packs d'objets rétro et d'exposition.

À propos de Two Point Hospital

Construisez, soignez et évoluez !

Créez et construisez votre propre hôpital !

Bâtissez un hôpital à partir de rien et créez le plus beau (ou fonctionnel) des centres de soin de Two Point County.

Optimisez votre hôpital pour améliorer la vitesse de traitement des patients (et donc des entrées d'argent). Arrangez les couloirs, les pièces et les salles d'attente comme vous le souhaitez. Étendez votre hôpital à de nombreux bâtiments pour pouvoir traiter le plus de patients possible.

Placez des objets utiles ou décoratifs dans votre hôpital pour améliorer son prestige, réduire l'ennui des patients, augmenter leur bonheur et recevoir des prix en fin d'année.

Soignez des maladies étranges !

Ne vous attendez pas à des patients normaux à Two Point County. Dans ce monde, vous découvrirez toutes sortes de maladies étranges, de la tête d'ampoule au cubisme, chacune demandant l'aide d'une machine spéciale pour être traitée.

Diagnostiquez les maladies, construisez les salles adéquates pour les traiter, engagez le personnel adéquat et préparez-vous car guérir une de ces maladies n'est que le début.

Une fois une maladie guérie, améliorez les remèdes et les machines de traitement pour transformer votre hôpital en véritable machine à guérir inarrêtable.

Tout commence dans votre premier hôpital, mais que vous réserve l'avenir ?