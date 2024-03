Trois nouveaux jeux Mario Game Boy de retour sur Nintendo Switch

En ce MAR10 Day, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent (re)jouer dès aujourd'hui à trois jeux rétro Mario sur l'application Game Boy de leur console.. Retrouvez donc, les joies, version Game Boy Color de Mario Tennis et Mario Golf, et redécouvrez celle du Dr. Mario, version Game Boy.

Rectification : les trois jeux seront disponibles le 12 mars sur l'application Nintendo Switch Online

Présentation officielle de Dr. Mario sorti en 1990 sur Game Boy

Faites disparaître le plus de lignes de virus possible et enchaînez les combos pour obtenir un maximum de points. Méfiez-vous tout de même des effets secondaires : ce jeu est plutôt addictif !

Présentation officielle de Mario Golf sorti en 1999 sur Game Boy Color

Mario Golf vous permet de créer votre propre golfeur, et de faire progresser son expérience et son niveau en faisant des matches de compétition en un contre un et dans divers tournois. Plus vous jouez, plus vous devenez fort et plus votre golfeur devient précis. Grâce au Transfer Pak N64, vous pouvez exporter votre golfeur personnalisé directement vers votre version N64 de Mario Golf. Quand vous jouez avec votre golfeur Game Boy Color sur la N64, vous pouvez continuer à gagner des points d'expérience et transférer à nouveau ces gains vers la version Game Boy Color.

Il y a de nombreux modes de jeu différents dans Mario Golf, dont une large variété de mini-jeux conçus pour mettre à l'épreuve les pros du swing les plus doués. Grâce au câble Game Link, deux joueurs peuvent se lancer dans la création du golfeur le plus puissant. Avec des surprises secrètes tout au long du jeu et une incroyable attention portée aux détails, Mario Golf livre du golf de haut niveau au creux de votre main.