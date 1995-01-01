Toy Story: Retro Roundup et Toy Story 3 de retour sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Alors que Toy Story 5 prépare sa sortie au cinéma d'ici quelques jours, Atari et Digital Eclipse nous invitent a revivre les aventures vidéoludiques de Buzz l'éclair et ses amis grâce à une super compilation réunissant 6 jeux cultes sortis notamment sur Ps One, Super Nintendo, Game Boy et PS3.

Avec Toy Story : Retro Roundup , nous allons pouvoir retrouver Toy Story (1995), Toy Story 2 : Buzz l'Éclair à la rescousse (1999), Toy Story 2 (1999), Les Aventures de Buzz l'Éclair (2000) et Toy Story Racer (2001) avec une résolution et des graphismes améliorés, des tas d'options (rembobinage, codes triches, guides...) et même des interviews des développerurs avec des documents d'archives rares. la compilation contiendra même un autre jeu inspiré d'un film Pixar, 1001 pattes, sorti en 1998 notamment sur Playstation et N64. Mais le clou du spectacle sera assurément Toy Story 3 : Complete Edition, une version retravaillée du classique d'Avalanche Software (Disney Infinity et Hogwarts Legacy) sorti en 2010 sur PS3 mais aussi sur Wii (dans une version rabotée de son mode Toy Box).

Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 : Complete Edition seront disponibles le 15 octobre 2026 séparément sur l'eShop mais seront vendu ensemble en pack en version boîte. les deux titres seront inclus dans la cartouche.

Retrouvez le trailer et une présentation de Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 : Complete Edition

Toy Story 3 : Complete Edition Toy Story 3 Complete Edition propose pour la première fois sur les plateformes modernes la version définitive du jeu inspiré du film oscarisé. Cette édition inclut du contenu exclusif à la PlayStation 3 et une expérience améliorée grâce à des graphismes retravaillés, une résolution supérieure et des performances optimisées. Toy Story 3 est surtout connu pour son mode Toy Box révolutionnaire : un immense monde ouvert permettant de personnaliser l’environnement et les personnages, et proposant des missions non linéaires pour débloquer de nouveaux jouets, véhicules et personnages issus d’autres films Pixar. Caractéristiques principales Revivez l'aventure en mode Histoire : parcourez différents lieux, de la chambre d'Andy à la garderie de Sunnyside, tandis que Woody, Buzz l'Éclair et Jessie se lancent dans une aventure pleine d'action.

Un gameplay dynamique avec mode coopératif et changement de personnage : changez de personnage à la volée pour exploiter les capacités uniques de chacun et surmonter les défis. Jouez en coopération locale avec un ami.

Explorez, créez et jouez en mode Toy Box : plongez dans une ville du Far West haute en couleur, inspirée de Woody's Roundup. Accomplissez des missions, débloquez du contenu inédit et remportez des récompenses.

Du plaisir pour tous les âges : des commandes accessibles, des phases de plateforme légères et un gameplay ouvert offrent une expérience créative et sans pression aux nouveaux joueurs, tout en conservant profondeur et charme pour les fans de longue date.

Améliorations : Résolution jusqu’à 4K et 60 images par seconde sur les plateformes prises en charge. Toy Story : Retro Roundup Toy Story : Retro Roundup ! est la compilation ultime des jeux classiques inspirés de la franchise cinématographique, incluant Toy Story (1995), Toy Story 2 : Buzz l'Éclair à la rescousse (1999), Toy Story 2 (1999), Les Aventures de Buzz l'Éclair (2000) et Toy Story Racer (2001), ainsi qu'un jeu bonus : 1001 Pattes (1998). Cette compilation rassemble des titres initialement sortis sur PlayStation, SNES, Game Boy et autres plateformes, dont beaucoup étaient indisponibles ou difficiles d'accès sur les consoles modernes. Caractéristiques principales Rembobiner et réessayer instantanément : revenez en arrière dans le jeu pour réessayer les passages difficiles sans redémarrer.

Sauvegardez et chargez à tout moment : reprenez votre partie exactement là où vous l’aviez laissée et sauvegardez votre progression en cas de besoin.

Personnalisez votre expérience de jeu avec les codes de triche de Rex : utilisez les codes de triche de Rex pour débloquer immédiatement des personnages, des niveaux et des modes de jeu bonus, notamment l’invincibilité et des vies illimitées.

Apprenez en mode entraînement : Apprenez à jouer en regardant des vidéos de parties guidées ou en jouant en mode entraînement.

Guides « Comment jouer » modernisés : Passez directement à l’action grâce à des instructions simplifiées et entièrement localisées, adaptées aux systèmes modernes.

Des graphismes améliorés avec des options classiques : jouez en haute résolution améliorée qui donne vie au style original, ou passez à la présentation originale de la PlayStation 1 pour une touche de nostalgie.

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

Et toujours :