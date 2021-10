Toy Soldiers HD repoussé indéfiniment sur Nintendo Switch

Toy Soldiers HD vient encore une fois de se voir repoussé, après avoir loupé sa sortie au printemps 2020 puis loupé celle d' automne 2020 puis celle du 9 septembre 2021 , celle du 30 septembre et enfin celle du 21 octobre dernier , la version Nintendo Switch du jeu vient d'être officiellement repoussée indéfiniment par ses développeurs. Cela semble sentir plutôt mauvais du côté de la version "la moins poussée" technologiquement puisque cette fois-ci seule cette version destinée aux joueurs Nintendo connaît un report additionnel, les autres versions sont quant à elles bien sorties à la date annoncée du 21 octobre .

Si les développeurs assurent sur Twitter que la sortie de Toy Soldiers HD sur Nintendo Switch est imminente, le jeu demande encore selon eux quelques ajustements et quelques correctifs avant de pouvoir être soumis aux organismes de vérification officiels de Nintendo pour pouvoir enfin être disponible à la vente. Il semblerait donc que cette sortie ne soit malheureusement pas si imminente que cela. Il faudra donc s'armer encore une fois de patience avant de pouvoir prendre les armes (en plastique).

An update from the Accelerate Games & Signal Studios Family.@ToySoldiersGame HD for the Xbox, PlayStation, and PC will release on October 21st as planned. Unfortunately, the Nintendo Switch version is still being tested and will not make the 21st date. pic.twitter.com/0iVaCw4oqK