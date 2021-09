Toy Soldiers HD voit sa sortie encore une fois repoussée mais dévoile du gameplay

Cela n'en finit plus, Toy Soldiers HD se voit de nouveau reporté sur Nintendo Switch. Initialement attendu pour le printemps 2020 puis pour août 2021 et finalement pour le 30 septembre 2021 , celui-ci vient de voir sa sortie décalée au 21 octobre prochain , espérons que cette fois-ci soit la bonne.

Toy Soldiers HD est le retour en Haute Définition d'un jeu Xbox Live Arcade sorti sur Xbox 360 le 3 mars 2010 puis sur PC le 27 avril 2012 . Pour ce remake les développeurs promettent une meilleure expérience que sur le jeu initial notamment grâce aux nouveaux graphismes et à quelques ajustements. Pour faire passer la pilule, les développeurs de chez Accelerate Games ont dévoilé pas moins d'une dizaine de minutes de gameplay du jeu (à voir ci-dessous).

Réengagez-vous avec Toy Soldiers HD et découvrez cette version mise à jour pour une nouvelle génération du jeu à succès primé XBLA !



Assumez le commandement des hauteurs ou prenez directement le contrôle sur le terrain. Menez votre infanterie, votre cavalerie, vos chars d'assaut et votre aviation à la victoire. Déployez un arsenal passionnant de canons, de gaz, de mortiers, d'obusiers, de troupes, de lance-flammes et de véhicules pour protéger votre boîte à jouets dans des dioramas de jouets rétro de la Première Guerre mondiale.



Toy Soldiers est un jeu d'action-stratégie multi-genres dans lequel les joueurs commandent des petits soldats anciens de la Première Guerre mondiale qui se disputent le contrôle des champs de bataille truffés de tranchées de l'Europe en dioramas. Le classique original a été remanié et amélioré avec du nouveau contenu, de nouvelles apparences, un nouveau gameplay, des modes de jeu étendus, des commandes perfectionnées et des graphismes peaufinés. Nous avons également inclus tout le contenu DLC du jeu original, ainsi que quelques nouveaux niveaux !