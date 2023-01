Toy Soldiers HD débarque enfin (après moult reports) sur l'eShop

Annoncé sur Nintendo Switch pour le printemps 2020 , puis pour 2021 , pour se voir fixé au mois d'août 2021 , pour être ensuite reporté au 9 septembre , puis au 30 septembre pour être encore reporté indéfiniment , pour enfin être reporté au 5 août dernier , puis ne plus donner aucune nouvelle, Toy Soldiers HD a connu un développement plus que chaotique.

Il semblerait que le cycle prenne aujourd'hui fin puisque le titre d'Accelerate Games est enfin disponible sur l'eShop et s'est même offert une bande-annonce de lancement. Si nous ne savons pas dans quel état se trouve le jeu à sa sortie, il semblerait que celui-ci ait bénéficié de tous ces reports pour être totalement jouable.

Réengagez-vous avec Toy Soldiers HD et découvrez cette version mise à jour pour une nouvelle génération du jeu à succès primé XBLA !



Assumez le commandement des hauteurs ou prenez directement le contrôle sur le terrain. Menez votre infanterie, votre cavalerie, vos chars d'assaut et votre aviation à la victoire. Déployez un arsenal passionnant de canons, de gaz, de mortiers, d'obusiers, de troupes, de lance-flammes et de véhicules pour protéger votre boîte à jouets dans des dioramas de jouets rétro de la Première Guerre mondiale.



Toy Soldiers est un jeu d'action-stratégie multi-genres dans lequel les joueurs commandent des petits soldats anciens de la Première Guerre mondiale qui se disputent le contrôle des champs de bataille truffés de tranchées de l'Europe en dioramas. Le classique original a été remanié et amélioré avec du nouveau contenu, de nouvelles apparences, un nouveau gameplay, des modes de jeu étendus, des commandes perfectionnées et des graphismes peaufinés. Nous avons également inclus tout le contenu DLC du jeu original, ainsi que quelques nouveaux niveaux !