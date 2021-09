Toy Soldiers HD voit sa date de sortie légèrement décalée

Alors que nous attendions Toy Soldiers HD pour le 9 septembre 2021 sur Nintendo Switch, le jeu d’Accelerate Games voit finalement sa date de sortie légèrement repoussée. Afin de pouvoir apporter des performances optimales sur toutes les plateformes qui accueilleront le jeu, une nouvelle date a désormais été planifiée au 30 septembre 2021 .

Ces quelques jours supplémentaires de développement permettront à Toy Soldiers HD d'être l'édition définitive, avec des performances améliorées, de nouvelles expériences en solo et en multijoueur, et inclura tous les DLC déjà sortis.

Toy Soldiers HD, la version remaniée et améliorée du jeu d’action et de stratégie, sera jouable sur toutes les plateformes. Il sera disponible sur Xbox One (jouable sur Xbox Series X I S) et Steam. Et pour la toute première fois, il sera disponible sur la PlayStation 4 (jouable sur PS5) et sur Nintendo Switch.

Toy Soldiers HD rendra les joueurs nostalgiques de leur enfance avec ses petits soldats et véhicules en plastique, qui prendront vie au travers d’animations et de sons de la Première Guerre Mondiale. Le jeu combinera vue à la première et à la troisième personne et gameplay solo et multijoueur.