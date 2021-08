Toy Soldiers HD - La guerre version miniature trouve sa date de sortie sur Nintendo Switch

La guerre miniature débutera bientôt sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Après la confirmation de la date de sortie du jeu Toy Soldier HD, Accelerate Games et Signal Studios nous ont préparé une nouvelle bande-annonce à retrouver ci-dessous.

Sorti à l’origine en 2010, la nouvelle version du jeu indépendant à succès comprendra un gameplay solo et multijoueur révisé, du nouveau contenu, des graphismes HD (d’où le titre !), une caméra et un sound design améliorés ainsi que tous les DLC précédemment sortis.

Le jeu Toy Soldiers original fait partie des titres XBLA les plus appréciés, avec des millions d’unités vendues. Aux D.I.C.E. Awards de 2011, il était nominé pour le titre du meilleur jeu de simulation aux côtés des jeux AAA Starcraft 2, Civilization V, Dawn of War II et Supreme Commander II.