Annulé sur PS4 et Xbox One, le Survival Horror Tormented Soul est confirmé en version boîte sur Nintendo Switch

S'il y a des survival-horror qui essayent de sortir des sentiers battus, il y en a d'autres qui au contraire, revendique leur filiation avec les grands classiques du genre. C'est le cas de Tormented Souls qui marche clairement sur les trace des Resident Evil, Alone in The Dark et autres Silent Hill pour le plus grand plaisir des fans du genre qui se fait plus discret ces derniers temps.

Cependant, il y a quelques jours encore , des incertitudes planaient au-dessus de la sortie du titre, le studio Dual Effect ayant annulé son développement sur PS4 et Xbox One sans donner de raisons précises. Mais pas de panique puisque Tormented Souls est désormais prévu pour une sortie sur PS5 et Xbox Séries et toujours en développement sur Nintendo Switch. bénéficiera d'ailleurs d'une sortie limitée en version boîte. Le jeu est d'ailleurs actuellement disponible en précommande en édition collector (avec une pièce Soleil et Lune) sur Funstock à 34,59€