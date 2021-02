Mundaun : horreur sous le neige en avril sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux d'horreur mais que vous en avez un peu marre des manoirs et autres bicoques hantés ou infestés de zombies, Mundaun pourrait bien vous faire de l'œil. Développé par le studio indépendant Hidden Fields et édité par MWM Interactive, le titre se déroule en effet dans une ambiance différente des autres jeux du genre puisque l'action prend dans une vallée perdue et enneigée des Alpes ou le silence et la quiétude ne sont que des apparences.. Mundaun n'est pas le premier jeu d'horreur à se dérouler en montagne (on pense notamment à l'étonnant Cursed Mountain de la Wii) mais il faut reconnaître que c'est plutôt rare.

Prévu le 16 mars prochain sur PC et sur les Playstation et les Xbox, le jeu sortira un peu plus tard sur Nintendo Switch, les développeurs préférant prendre quelques semaines supplémentaires pour le peaufiner de façon à ce qu'il s'adapte parfaitement aux spécificités de la Nintendo Switch.

Mundaun devrait donc sortir en avril sur Nintendo Switch. Evidemment, nous vous en reparlerons. En attendant retrouvez le communiqué de presse officiel ainsi qu'un trailer du jeu sur cette page. Pour en savoir plus, rendez vous sur le site officiel ou la page Youtube de MWM Interactive.

Le développeur de jeux indépendant Hidden Fields et l'éditeur MWM Interactive sortiront le jeu d'horreur et d'aventure inspiré du folklore, Mundaun, sur Nintendo Switch en avril. Le jeu sera disponible comme prévu sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam et l'Epic Games Store le 16 mars 2021.

"Nous voulons prendre le temps nécessaire pour nous assurer que chaque aspect du monde vivant de Mundaun est correctement mis en valeur sur la Nintendo Switch, et nous ne prendrons donc que quelques semaines supplémentaires pour le perfectionner", a déclaré Michel Ziegler, fondateur et unique développeur de Hidden Fields. "Ce fut un voyage incroyable de travailler sur le jeu et j'ai hâte de livrer la meilleure version du jeu à tous les joueurs ce printemps".

Mundaun est un récit d'horreur sur la survie, dessiné avec amour à la main. Le jeu suit un jeune homme nommé Curdin se rendant dans une vallée sombre et isolée des Alpes pour en apprendre davantage sur les circonstances mystérieuses de la mort de son grand-père. En cours de route, il découvre que quelque chose de diabolique hante les habitants de la ville et commence un voyage à la découverte des secrets de Mundaun. Tout au long de leur voyage, les joueurs devront résoudre des énigmes complexes et en apprendre davantage sur la ville. Durant leur enquête, ils devront éviter les personnages sinistres qui déclenchent le système de peur du jeu, une fonction de "cause à effet" qui désoriente les joueurs lorsqu'ils sont confrontés à des situations dangereuses.

Mundaun est un projet passionnant pour Ziegler depuis qu'il a commencé à développer le jeu de manière indépendante en 2014, tous les personnages et les environnements du jeu étant dessinés à la main par Ziegler lui-même. Ayant passé des étés dans les Alpes suisses lorsqu'il était enfant, Ziegler voue une véritable adoration à la région, notamment à la culture et aux différents contes populaires transmis de génération en génération.