Tormented Souls - Le Survival Horror est enfin disponible sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux d'horreur, l'attente est terminée pour la version Nintendo Switch de Tormented Souls. Repoussée à plusieurs reprises, cette dernière est disponible depuis ce jeudi 14 avril sur l'eShop, mais aussi en version physique. En attendant le test dédié réalisé par l'ami Lotario, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Le survival horror à l'ancienne arrive sur Nintendo Switch™ ! Résolvez des énigmes et affrontez des ennemis sinistres chez vous en mode téléviseur ou en déplacement en mode portable.

Incarnez Caroline Walker dans sa recherche de sœurs jumelles disparues au cœur d'un vaste manoir abandonné. Parviendrez-vous à vaincre vos peurs et à découvrir les secrets de Winterlake... ou y laisserez-vous la vie ?

Le mal rôde à Winterlake

Quelque chose de terrible se produit alors que Caroline Walker enquête sur la disparition de deux jumelles à Winterlake. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille nue dans une baignoire, branchée à d'anciens appareils médicaux. Caroline doit se battre pour survivre tout en explorant les couloirs d'un manoir abandonné.

Un retour au gameplay classique du survival horror

Cette version moderne du jeu d'action-aventure à perspective fixe offre à la fois des commandes modernisées, une caméra dynamique et un gameplay classique.

Des combats mortels

Caroline fera face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Utilisez tout ce que vous pourrez trouver pour vous défendre contre les menaces qui rôdent dans les ténèbres.

Restez sur vos gardes

Il ne vous suffira pas de bien viser et de faire preuve de réflexes aiguisés pour survivre. Explorez l'environnement à la recherche de tout ce qui pourrait vous aider à vous en sortir. Combinez des objets pour résoudre des énigmes tordues et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour percer les secrets du manoir et du reste du domaine.

Des énigmes diaboliquement complexes

Récupérez des ressources et des outils essentiels, déchiffrez les pistes cachées dans de vieux journaux afin de lever le voile sur l'histoire sordide du manoir.

Des portails vers une autre dimension

À Winterlake, les apparences sont trompeuses. Les miroirs constituent des passerelles vers une réalité et une époque alternatives. Traverser ces portails étincelants permet à Caroline de manipuler le tissu même de la réalité de façon inattendue.

Vous n'êtes pas seule dans les ténèbres

Le manoir peut sembler abandonné au premier regard, mais Caroline devra faire face à des forces ténébreuses et à des horreurs indescriptibles qui feront tout pour l'empêcher de découvrir les secrets qu'il renferme. Restez sur vos gardes à tout moment, et utilisez toutes les ressources à votre disposition pour affronter les horreurs qui envahissent Winterlake. N'oubliez pas : contemplez les ténèbres, et les ténèbres vous contempleront...

Caroline Walker sera-t-elle capable de découvrir la vérité et d'en ressortir vivante ?