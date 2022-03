Tormented Souls : le survival horror old-school sortira en avril sur Nintendo Switch - tous les détails

Si vous êtes fan d'Alone in The Dark, de Silent Hill, de Project Zero, de Forbidden Siren et des premiers Resident Evil et que vous regrettez qu'il n'y ait pas plus de jeux ou vous déambulez en trottinant dans de vieux manoirs glauques qui cachent d'abominables secrets, Tormented Souls devrait vous plaire. Disponible sur PS5, après avoir été annulé sur PS4 et Xbox, reste toujours prévu sur Nintendo Switch. Mieux, il sortira le mois prochain en version boîte (voir lien Partenaire) et sur l'eShop au prix de 19,99€. (prévoyez alors 8,9 Go d'espace dans votre console.) En attendant la sortie, retrouvez la présentation du jeu, un trailer en français et quelques captures d'écran de la fiche eShop.

Tormented Souls est attendu le 14 avril 2022 sur Nintendo Switch.

