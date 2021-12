TOP 100 des meilleurs jeux vidéo consoles - Les joueurs japonais élisent leurs meilleurs jeux et devinez qui est premier ?

Si en cette fin d'année, tout le monde y va de son petit bilan, la chaîne de télé japonaise TV Asahi a vu plus large en demandant à près de 50 000 joueurs japonais de voter pour leurs jeux préférés sortis sur consoles de salon et consoles portables (les jeux mobiles ou exclusivement PC sont donc exclus.) Le résultat de ce sondage donne une liste de près 100 jeux vidéos "incontournables" dans laquelle on trouve un petit peu de tout notamment une bonne louche de Dragon Quest (évidemment), quelques pincées de Monster Hunter, une lichette de Resident Evil... Evidemment, Nintendo n'est pas oublié : Animal Crossing, Mario, Mother, Kirby ou encore Smash Bros sont quelques-unes des licences de Big N que l'on retrouve dans ce classement. Il y a aussi du Pokémon et du... Zelda (of course.) D'ailleurs, devinez quel jeu arrive en tête de ce classement des 100 meilleurs jeux vidéo consoles ? Ouvre les yeux !

Retrouvez ci-dessous cette liste publiée par Gematsu avec le titre des jeux en français et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Top 100 des meilleurs Jeux Vidéo consoles selon 50 000 joueurs japonais

100. Persona 3

99. Pokemon version Platine

98. Persona 4

97. Super Mario World

96. Romance of the Three Kingdoms

95. MOTHER (EarthBound Beginnings)

94. Fire Emblem: Genealogy of the Holy War

93. Persona 5 Royal

92. Monster Hunter 4 Ultimate

91. Street Fighter II

90. Final Fantasy VIII

89. Super Mario Galaxy 2

88. The Legend of Zelda: Skyward Sword

87. Monster Hunter Generations Ultimate

86. Monster Hunter

85. Dragon Quest VI : Le Royaume des songes

84. Final Fantasy XI

83. Dragon Quest VII : La Quête des vestiges du monde

82. Legend of Mana

81. Dragon Quest Builders 2

80. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

79. Metal Gear Solid

78. Nobunaga’s Ambition: Zenkokuban

77. Mario Kart Wii

76. Kirby Air Ride

75. Animal Crossing: Wild World

74. Super Smash Bros. Brawl

73. Gran Turismo 4

72. Kirby Super Star

71. Dr. Mario

70. Monster Hunter: World

69. Super Mario RPG

68. Pokemon X / Y

67. Bloodborne

66. Ghost of Tsushima

65. Suikoden

64. Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver

63. Final Fantasy III

62. Xevious

61. Super Smash Bros.

60. Pokemon version Noire 2 / version Blanche 2

59. Dead by Daylight

58. Animal Crossing

57. Super Donkey Kong

56. Super Mario Galaxy

55. Yo-kai Watch 2: Esprites Farceurs / Fantômes bouffis / Spectres psychiques

54.Dragon Quest : L'Odyssée du roi maudit

53. Tales of the Abyss

52. The Legend of Zelda

51. Final Fantasy IV

50. Pokémon Rubis et Saphir

49. Kingdom Hearts

48. NieR: Automata

47. Final Fantasy XIV

46. Dragon Quest II

45. Kirby’s Return to Dream Land

44. Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online

43. Xenoblade

42. Persona 5

41. Momotaro Dentetsu: Showa Heisei Reiwa mo Teiban!

40. Xenogears

39. Dark Souls III

38. Puyo Puyo

37. Final Fantasy IX

36. Pokemon Or et Argent

35. Xenoblade 2

34. Final Fantasy V

33. Final Fantasy VI

32. Resident Evil

31. Tactics Ogre

30. Apex Legends

29. Okami

28. MOTHER 2 (EarthBound)

27. Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée

26. Pokemon version Noire / version Blanche

25. Tetris

24. Pokemon (Rouge / Bleu)

23. Fire Emblem: Three Houses

22. Animal Crossing: New Leaf

21. Splatoon

20. Minecraft

19. Suikoden II

18. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

17. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

16. Kingdom Hearts II

15. Dragon Quest IV : L'Épopée des élus

14. Pokemon Epée et Bouclier

13. UNDERTALE

12. Super Mario Kart

11. Pokemon Diamant et Perle

10. Super Mario Bros. 3

9. Final Fantasy X

8. Chrono Trigger

7. Super Smash Bros. Ultimate

6. Dragon Quest III: The Seeds of Salvation

5. Splatoon 2

4. Animal Crossing: New Horizons

3. Final Fantasy VII

2. Dragon Quest V : La Fiancée céleste

1. The Legend of Zelda Breath of the Wild