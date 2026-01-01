Tomodachi Life : Une vie de rêve sort cette semaine sur Nintendo Switch

L'OVNI vidéoludique de la Nintendo 3DS est de retour en 2026 sur Nintendo Switch et il compte bien remettre les Mii sur le devant de la scène dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Les Mii vivent une vie insouciante sur une petite île posée au milieu de l’océan, et vous, joueur, vous incarnez le responsable de cette île. Vous pouvez créer toutes sortes de personnages Mii en prenant pour modèles les membres de vos famille et vos amis, ou même concevoir des personnages totalement originaux. Si vous n'avez pas encore téléchargé la démo, nous vous conseillons de vous y mettre dès à présent, il sera possible par la suite de continuer votre progression sur la version complète du jeu qui sortira officiellement ce jeudi 16 avril 2026 .

De l’apparence jusqu’aux traits de caractère, il existe d’innombrables façons de personnaliser les habitants de l’île dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Les Mii peuvent être créés en personnalisant les traits de leur visage ou en choisissant parmi différents types de visages, de coiffures, d’yeux et bien plus encore. Vous pouvez modifier de nombreuses parties du corps, une des nouveautés de cet opus. Les moyens de créer des Mii originaux sont, eux aussi, plus nombreux grâce à des options de maquillage très complètes. Les options de personnalisation incluent le nom, la taille, la morphologie, le sexe et la voix des Mii, ainsi que certains aspects de leur personnalité, notamment leur excentricité, leur niveau d’énergie et bien plus encore. En tant que responsable de l’île, vous pouvez aider vos Mii à découvrir ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, à nouer des relations entre eux et à pratiquer toutes sortes d’activités incroyables. Au début, vos Mii ne se connaîtront pas, mais vous pourrez les placer les uns à côté des autres pour les amener à discuter. Avec le temps, ils prendront vie. Vous les verrez tisser des amitiés improbables, se battre, tomber amoureux (ou non) de manière inattendue, et bien plus encore.

En tant que responsable, vous aurez la possibilité de modeler et d’aménager votre île en construisant des maisons, des boutiques, des restaurants, et bien plus encore pour offrir aux habitants de l’île de nouveaux lieux de rencontre. Vous pourrez notamment : découvrir les plats préférés et les goûts particuliers de vos Miià la supérette ; choisir une garde-robe de vêtements de tous les jours et de tenues extravagantes à la boutique de vêtements ; réaménager les chambres et les espaces de vie à la boutique de déco (il y a même des chambres pour les Mii qui rêvent de dormir dans une forêt enchantée ou une bibliothèque) ; acheter au marché des articles qui changent en fonction de l’heure de la journée ; rassembler des décorations pour l’île au centre d’urbanisme ; regarder la station télé pour suivre l’actualité des Mii et les événements quotidiens sur l’île ; organiser des séances photo amusantes pour les Mii au studio photo.

Vous pourrez par ailleurs personnaliser votre île en modifiant son aspect grâce à des éléments d’aménagement paysager, tels que des arbres, des plantes, des bancs, des distributeurs automatiques, des structures de jeux gonflables et bien plus encore. Il sera aussi possible de déplacer les boutiques, les maisons et d’agrandir les parcelles de terrain en fonction des suggestions des habitants ou de leurs préférences personnelles.

L’atelier de création permet de créer toutes sortes d’objets uniques pour animer encore davantage la vie sur l’île. Vous pourrez concevoir des animaux de compagnie pour les Mii, imaginer des boissons personnalisées, créer l’émission de télévision préférée d’un résident, décorer un vêtement spécial, dessiner l’extérieur et les dalles de sol d’une maison, et donner libre cours à votre imagination pour créer des objets originaux pour l’île.

Et il existe bien d’autres façons de personnaliser la vie sur l’île dans Tomodachi Life : Une vie de rêve. Vous pourrez attribuer aux Mii des petites manies qui leur confèrent encore plus de personnalité ; par exemple, des poses qu’ils prendront parfois, une attitude particulière lorsqu’ils savourent leur repas ou des mouvements d’agitation dans leur sommeil. Il est même possible d’apprendre à vos Mii différents mots et expressions qu’ils commenceront à utiliser dans leur vie sur l’île.

Pour tous ceux qui gèrent leur île sur Nintendo Switch 2, Tomodachi Life : Une vie de rêve est conçu pour tirer parti des performances supérieures de la console, offrant ainsi une expérience de jeu plus confortable. Le titre prend également en charge la fonctionnalité GameChat de la Nintendo Switch 2, accessible avec n’importe quel abonnement Nintendo Switch Online.

Les Mii qui vivent sur cette île font ce qu’ils veulent quand ils le veulent. En tant que responsable, c’est à vous de prendre soin d’eux et parfois de les remettre dans la bonne direction.

Il est possible d’avoir un avant-goût de la vie sur l’île avec la démo gratuite Tomodachi Life : Une vie de rêve – Version de bienvenue, disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. La progression réalisée dans la démo pourra être transférée dans le jeu complet, et vous obtiendrez un déguisement de hamster de couleur aléatoire pour vos Mii après avoir terminé le contenu de la démo.