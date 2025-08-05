Tomioka Giyû revient dans Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Décidément, la Forteresse Infinie est l'argument parfait pour SEGA pour proposer d'agrandir le casting de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2. Avec l'amélioration de nos héros avant cet arc clé, l'occasion était parfaite pour proposer des versions améliorées des personnages de base. Dernier DLC en date, nous pouvons découvrir dès à présent Tomioka Giyû, dans sa version tirée du film La Forteresse Infinie. Il est disponible à l'achat en pack individuel, à 4,99€, ou dans le passe personnages Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie proposé à 29,99€ sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Ce pack ajoute Tomioka Giyû (Forteresse Infinie) en tant que personnage jouable en mode Versus, ainsi que des photos de profil, des répliques et des décorations. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur les prochains ajouts au DLC Passe personnages.