Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 s'offre une nouvelle bande-annonce

Reprenant directement là où s'est stoppé le premier opus, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est attendu le 5 août prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour l'occasion, SEGA vient de présenter une nouvelle bande-annoncé dévoilant les améliorations apportées au jeu par rapport à l'opus précédent. Nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Nouveaux détails dévoilés sur le jeu

Une variété de nouveaux systèmes et de nouvelles fonctionnalités font leur apparition dans The Hinokami Chronicles 2, dont : Doubles ultimes

Les joueurs pourront utiliser certains personnages en tandem pour déchaîner des Doubles ultimes dévastateurs contre leurs adversaires. Utilisez la puissance de vos liens à votre avantage ! Système d'équipement

Personnalisez votre équipement pour prendre l'avantage au combat ! En mode histoire ou VS, les joueurs pourront équiper jusqu'à 3 objets sur leur personnage afin d'obtenir divers bonus comme une augmentation de la résistance au poison ou une lente régénération de vie. Il y a de nombreux objets à débloquer tout au long du jeu, alors choisissez bien ! Voie de l'entraînement

Mesurez-vous aux Hashira ! Après avoir choisi quelle voie emprunter et quel Hashira défier, les joueurs progresseront au fil d'une série de tournois à élimination, aux conditions de victoire sans cesse renouvelées pour garantir des affrontements toujours plus intenses et captivants. La voie du pourfendeur

Vous avez besoin d'un petit rappel ? Ce mode vous permet de parcourir l’histoire de The Hinokami Chronicles 1 en participant aux combats clés, depuis le Unwavering Resolve Arc jusqu’au Mugen Train Arc. Maîtrise

En utilisant différents personnages en mode Histoire ou VS, les joueurs pourront faire progresser le niveau de « maîtrise » de ces personnages. Chaque gain de niveau débloque des récompenses comme des autocollants ou des images d'arrière-plan pour leur ID de pourfendeur (profil en ligne de l’utilisateur).