Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Les précommandes sont ouvertes sur Nintendo Switch

Les aventures de Tanjirō en format vidéoludique reprendront de plus belle cet été avec la sortie de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les précommandes sont d'ailleurs ouvertes depuis ce mercredi sur l'eShop de la Nintendo Switch, et SEGA en a profité pour dévoiler un nouveau trailer du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est attendu pour le 5 août 2025 . À noter que nous n'avons pas encore d'informations sur la sortie d'une éventuelle version Nintendo Switch 2 pour le moment.

Détruisez les démons grâce à la force de vos liens ! Kamado Tanjirô dégaine à nouveau son sabre... Joueur solo : mode Histoire Incarnez Tanjirô et revivez les arcs du Quartier des plaisirs, du Village des forgerons et de l'Entraînement des piliers issus de la série anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ! Affrontez des lunes supérieures avec vos alliés ! Mode VS : Les piliers s'unissent ! Retrouvez plus de 40 personnages, notamment les neuf Piliers, le rang le plus élevé de l'Armée des pourfendeurs de démons ! De nouveaux éléments ont été ajoutés, comme les doubles ultimes et l'équipement ! Relevez des défis inédits, en ligne et hors ligne !

Source : Nintendo