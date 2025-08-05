Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 - Tanjiro revient en DLC pour conquérir la Forteresse Infinie

Certes, Tanjiro Kamado est le personnage principal de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, mais entre le début de l'aventure et son arrivée dans l'arc de la Forteresse de l'Infinie, il a gagné en puissance. L'occasion était donc idéale pour SEGA et CyberConnect2 de proposer une nouvelle version de son héros en DLC. Ce dernier est disponible en pack individuel à 3,99€, mais aussi dans le cadre du Passe Personnages Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie, disponible au prix de 29,99 €.

Ce pack personnage ajoute Tanjiro Kamado (La Forteresse Infinie) dans la liste des personnages jouables du mode Versus, en plus de photos de profil, de citations et de décorations inédites.