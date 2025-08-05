Kaigaku rejoint le casting de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

Il est la raison du changement de personnalité de notre cher Zenitsu avant d'entrer dans la Forteresse de l'Infini, et il compte bien montrer de quoi il est capable en combat. Kaigaku rejoint officiellement le casting des combattants de Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 en tant que personnage DLC disponible dès à présent à l'achat. Pour faire son acquisition, deux solutions possibles :

Ce pack ajoute Kaigaku en tant que personnage jouable en mode Versus, ainsi qu'une photo de profil, des répliques, des décorations et des récompenses de maîtrise. Pour fêter le lancement du pack de personnage Kaigaku, une mise à jour gratuite (version 1.20) est disponible dès maintenant avec un nouveau champ de bataille « Forteresse Infinie » pour le mode Versus.

De plus, l'Anime Song Pack est également disponible au prix de 14,99 €. Il remplace la musique des combats en mode Versus par les morceaux et thèmes musicaux de l'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ce pack comprend notamment les thèmes des génériques TV d'intro et de fin !