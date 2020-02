Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : les jaquettes alternatives disponibles en Europe sur My Nintendo

Si vous possédez Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sachez que depuis hier vous pouvez télécharger pour une bouchée de pain (50 points Platine- autant dire rien) deux jaquettes alternatives (recto-verso) sur My Nintendo, le programme de fidélité de Nintendo. Pour rappel les jaquettes étaient déjà disponibles au Japon et aux Etats-Unis mais pas encore en Europe. Notez que, toujours, sur My Nintendo vous pouvez aussi obtenir "pour (quasi) rien" des fonds d'écrans PC et mobile dédiés au jeu.

Si vous voulez tout savoir sur vous pouvez retrouver notre couverture complète du jeu ici et écouter notamment toutes les chansons du jeu ou encore lire notre test complet.

Détails de la récompense Récompense disponible jusqu'au :01/08/2020, à 9 h [Europe/Paris] Obtenez en exclusivité via My Nintendo une couverture alternative réversible (avec illustrations des deux côtés) pour la boîte du jeu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (vendu séparément).

Source : Nintendo