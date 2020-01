Tokyo Mirage Session #FE Encore - Découvrez nos vidéos maison

Alors que vous pouvez découvrir depuis hier nos premières impressions sur Tokyo Mirage Session #FE Encore, il est temps de s'offrir une petite pause visionnage. Comme pour la plupart des tests et previews dont s'occupe votre serviteur, le J-RPG faisant la rencontre des univers de Persona et de Fire Emblem a eu le droit également à sa série de vidéos maison.

Même si vous vous doutez bien qu'on ne peut pas tout dévoiler dès maintenant, les vidéos ci-dessous vous permettront d'admirer plusieurs cinématiques réalisées en style animé, utilisées en majorité pour les évènements majeurs dans le jeu, ainsi que pour plusieurs clips musicaux. Vous aurez également un bref aperçu des combats contre les ennemis qui vous attendront dans les Idolasphères, avec la découverte de l'interface et des sessions qui peuvent se révéler dévastatrices.

On vous fera découvrir Shibuya et ses environs, qui seront votre scène tout le long de l'aventure du jeu, aussi bien pour votre sauvetage du monde que pour aider quelques PNJ en détresse sous la forme de quêtes annexes. Enfin, impossible de terminer notre aperçu du jeu sans un détour au Palais fleuri, lieu magique et mystérieux où peuvent se matérialiser nos Mirages attitrés, ainsi que la petite Tiki. Cette dernière nous offre pour l'occasion un aperçu de ses nombreux pouvoirs, comme la créations des Carnages, ainsi que l'apprentissage de diverses techniques pour nos héros.