Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - Découvrez tous les clips sous-titrés en français

Centré sur l'univers des Idols et du spectacle, Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se devait de faire chanter ses protagonistes dans cette aventure mêlant les univers de Persona et de Fire Emblem. Si le jeu ne fait pas l'unanimité chez les joueurs quant à ses performances techniques, il faut tout de même avouer que les clips des chansons, se dévoilant au fur et à mesure de votre progression, ont un charme certain.

Que vous avez déjà fini le jeu sur Wii U, que vous le commenciez sur Nintendo Switch, ou que vous êtes tout simplement curieux, nous vous laissons ci-dessous les différents clips sous-titrés en français.

Attention : les deux dernières vidéos contiennent des spoils sur l'intrigue du jeu, si vous souhaitez conserver la surprise jusqu'au bout, nous vous suggérons de quitter la page dès à présent, et d'aller pourquoi pas lire notre test de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore qui se trouve juste ici.