Fire Emblem Heroes : Les héros de Tokyo Mirage Sessions s'invitent à la fête

Alors que l'on pensait avoir fait le tour des personnages de la licence dans Fire Emblem Heroes, Intelligent Systems et DeNA viennent de nous dévoiler une petite surprise. A l'occasion de la sortie de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur Nintendo Switch le 17 janvier (voir notre test juste ici) la prochaine mise à jour du jeu mobile nous permettra de découvrir les personnages de ce cross-over détonnant dans un paralogue intitulé "A Star is Born". Et en prime un portail d'invocation nous permettra de débloquer 4 d'entre-eux :

Eleonora et son Mirage Virion

Tsubasa et son Mirage Shiida

Mamori et son Mirage Edgar

Kiria et son Mirage Tharja

Pour plus d'informations sur leurs capacités, nous vous laissons ci-dessous leur vidéo de présentation, et vous donnons rendez-vous à partir du 19 janvier pour tenter de les invoquer sur nos parties respectives.