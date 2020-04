Fire Emblem Heroes - Découvrez le Feh Channel du 2 avril 2020

Alors que nous avions pu bénéficier le 31 mars dernier d'un Feh Channel très... pixellisé, la messagère ailée de Fire Emblem Heroes s'est offert pour le 2 avril un tout nouvel épisode de Feh Channel. Au menu de ce dernier, vous pourrez découvrir toutes les festivités qui seront mises en place à l'occasion du 30ème anniversaire de la licence Fire Emblem. Marth, Shiida ainsi que d'autres héros auront le droit à un portail d'invocation dédié le 20 avril, où il sera possible de les invoquer en tant qu'enfants.

Outre les mise à jour de contenu, le portail d'invocation va également se mettre à jour. Il sera désormais possible d'invoquer directement un des personnage focus sur le portail d'invocation souhaité lorsque vous aurez cumulé un total de 40 invocations. Pratique si vous avez beaucoup d'orbes en réserve et que vous manquez de veine dans vos tirages. Pour de plus amples informations, nous vous laissons ci-dessous le dernier Feh Channel.