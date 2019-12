Un nouveau trailer pour Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

La sortie de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore se rapproche à grand pas et Nintendo a donc décidé d'accélérer la cadence. On peut donc découvrir découvrir sur la chaîne YouTube de Nintendo France un long trailer de 5 minutes, qui fait le point sur pas mal de choses. On peut par exemple penser aux personnages, avec en tête d'affiche le héros Itsuki Aoi ou la directrice de Fortuna Entertainment : Maiko Shimazaki. Le trailer nous (re)montre également le gameplay du jeu, avec au programme de l'exploration de donjon, mais également les combats du jeu en tour par tour.

Pour rappel Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sera disponible le 17 janvier prochain sur Nintendo Switch. Ce portage intégrera, contrairement au jeu original sorti sur Wii U, une traduction française des textes du jeu (avec des voix en japonais).