Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon sera finalement disponible en 2024 sur Nintendo Switch

Décidément, les titres multiplateformes à destination de la Nintendo Switch commencent à avoir comme un air de déjà vu avec une certaine Wii U. Attendu initialement pour la fin de l'année 2023, Microids vient de donner de nouvelles informations sur la disponibilité de Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon. Si le jeu sortira bien sur consoles concurrentes à partir du 7 novembre 2023, la version Nintendo Switch quant à elle sera disponible dans le courant de l'année 2024 sans plus de précisions. On se rassurera en se disant que les versions physiques et collectors sont toujours prévues sur Nintendo Switch.

Inspiré d’une aventure iconique de la série des albums « Les Aventures de Tintin » créée par Hergé et vendue à plus de 275 millions d’exemplaires à travers le monde, ce nouveau jeu vidéo marque le retour du célèbre reporter à la houppette dans le monde du divertissement interactif grâce à une co-production dynamique entre Tintinimaginatio et Microids. Dans le jeu Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, le célèbre reporter et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, Tintin se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.