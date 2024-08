Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon sera disponible mi-octobre sur Nintendo Switch

Après une sortie en novembre 2023 sur supports concurrents pas très bien accueillie en raison d'un souci de finition, les possesseurs de Nintendo Switch attendaient de leur côté une date de sortie pour Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon. Tintinimaginatio et Microids ont confirmé ce jour que cette version dédiée à la console hybride sera finalement disponible à partir du 17 octobre 2024 . Microids a également indiqué qu'"une mise à jour majeure qui transformera votre expérience de jeu" sera disponible. De plus, les joueurs auront également le droit à deux éditions physiques, une édition standard et une édition collector.

Cette nouvelle version regorge de nouveautés captivantes : une séquence inédite où Tintin partira à l'aventure à dos de cheval, une galerie de personnages exclusive à découvrir ainsi qu’un mode Tintinologue pour les plus curieux et les fans les plus passionnés. Ce dernier donnera aux joueurs tout au long de leur aventure de nombreuses anecdotes sur l’univers créé par Hergé. Pendulo Studio a travaillé sans relâche pour répondre aux attentes des joueurs. Et ce n'est pas tout : ces améliorations seront accessibles gratuitement via une mise à jour sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC. Préparez-vous à redécouvrir Tintin comme jamais auparavant !