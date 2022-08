Tintin et Milou reviennent sur consoles et PC dans Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon

Mille sabords ! Microids vient d'annoncer le développement d'un nouveau jeu basé sur "Les Aventures de Tintin", la célèbre bande-dessinée d'Hergé et plus spécifiquement sur le quatrième album, "Les Cigares du Pharaon". Co-production "dynamique" entre Moulinsart et Microids, Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon est développé depuis plusieurs années par le studio espagnol Pendulo Studios. Evidemment, on nous promet une grande fidélité à l'œuvre originale. En attendant d'en avoir le cœur net, quelques informations et un premier teaser ont été partagés. Retrouvez les ci-dessous.

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon est attendu en 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Tintin et son fidèle compagnon Milou vont vivre des aventures hors du commun… Après avoir rencontré le professeur Siclone lors d’une traversée de la Méditerranée, le célèbre reporter se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quel lourd secret renferme-t-il ? De l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, Tintin et Milou vont devoir enquêter sur une affaire de stupéfiants en Orient.



Ce jeu d’aventure va plonger le joueur dans l’univers captivant de l’album en le menant au-delà de la case sur les traces de Tintin et Milou et lui permettre de se métamorphoser en véritable héros d’actions. Conçu dans un environnement graphique soigné et fidèle au dessin du père de Tintin, ce jeu est une adaptation jubilatoire et interactive du récit imaginé par Hergé.

Fidélité à la série BD

Présentant toutes les facettes de l'univers Tintin et avec une histoire pleine de rebondissements faisant partie du grand héritage créatif d'Hergé, le jeu vous plonge au cœur de l'Égypte mystérieuse et d'autres terres d'une infinie beauté. « Les Cigares du Pharaon », le 4e album de la série est prépublié en décembre 1932 dans le supplément jeunesse « Le Petit – Vingtième ».

- De nombreuses aventures à vivre

Rejoignez Tintin dans une série d'énigmes bourrées d'action alors qu'il tente de résoudre une affaire de trafic international de drogue en explorant l'Orient, mais aussi un temple antique, un désert au fond d'une jungle luxuriante et d'autres magnifiques mais endroits difficiles.