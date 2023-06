Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon dévoile ses magnifiques éditions Limitée et Collector

Prochain opus vidéoludique du célèbre reporter à houppette, Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon revient ce jour pour nous dévoiler de nouvelles informations sur sa distribution. Plus précisément, Pendulo Studios, Tintinimaginatio et Microids nous proposent de découvrir dès maintenant le contenu des éditions limitée et collector :

Contenu de l'édition limitée :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

Contenu de l'édition Collector :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

Un carnet de notes

Un artbook de 160 pages

Une figurine inédite