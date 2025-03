Third Éditions annonce un livre sur Suda51 écrit par Anthony Fournier

Goichi Suda, ou Suda51 pour les intimes est véritablement un créateur à part dans le monde du jeu vidéo. Lui et son studio Grasshopper Manufacture ont réussi, en 27 ans d'existence, à marquer durablement ce média grâce à leurs créations décalées et souvent ultraviolentes. De Killer7 à Lollipop Chainsaw en passant évidemment par les quatre jeux No More Heroes, Suda 51 marque les esprits à quasiment chacune des sorties de ces jeux.

Il était donc évident pour Third Éditions de lui consacrer un ouvrage entier dédié. Disponible dès à présent , dans toutes les librairies et sur le site de Third Éditions dans deux éditions distinctes, L'Œuvre de Suda51 écrit par Anthony Fournier entend décrypter l'univers du "Tarantino du jeu vidéo" et de son iconique studio en lui consacrant plus 300 pages entrecoupées d'entretiens exclusifs. Déjà auteur d'Entre les mondes de Death Stranding, Anthony Fournier signe ici son deuxième ouvrage au sein de la maison d'édition, ouvrage dont nous allons bientôt vous parler dans un article "Pause Lecture" à venir dans nos colonnes.