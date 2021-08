No More Heroes III : écoutez la bande originale complète du jeu en streaming gratuit pour une durée limitée

No More Heroes 3 sort d'ici une semaine sur Nintendo Switch. Si vous voulez entrer dès à présent dans le nouveau délire de Suda51, vous pouvez le faire en écoutant son étonnante bande originale que Marvelous vient de mettre en ligne gratuitement sur Youtube. Au programme, 20 morceaux électrisants composés par MEEBEE et Jun Fukuda qui nous donnent un aperçu de l'ambiance du jeu peu avant sa sortie. Un joli cadeau pour tous les fans de Travis même si, attention, la vidéo ne restera en ligne que jusqu'au 2 septembre prochain .

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch