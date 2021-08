No More Heroes 3 : conçu pour être joué aux Joy-Con mais jouable aussi à la manette classique

No More Heroes 3 est une des grands jeux de l'été de la Nintendo Switch. Certes, on peut penser que le titre de Grasshopper Manufacture finira par débarquer sur les autres plateformes mais pour le moment le jeu est une exclusivité Nintendo Switch au point de retrouver les Joy-Con sur le nouveau Death Glove de Travis. D'ailleurs, dans une entrevue vidéo récente organisée par GameXplain, Suda51 est revenu sur la genèse du jeu en commençant par affirmer que le jeu avait été conçu pour la Nintendo Switch. Pour lui c'était "la Switch ou rien" ! D'ailleurs, il adore les commandes par mouvements et il ne joue au jeu qu'avec les Joy-Con. pendant un temps, il a d'ailleurs voulu que le jeu ne soit jouable qu'avec les Joy-Con comme le premier jeu sur Wii ne l'était qu'avec le couple Wiimote-Nunchuck mais finalement il a beaucoup travaillé de façon à offrir "une alternative solide" aux joueurs n'aimant pas les commandes par mouvements. Ainsi, le jeu devrait être aussi parfaitement jouable à la manette Switch Pro.

Alors jouerez-vous à No More Heroes 3 en agitant vos Joy-Con ou simplement en utilisant les sticks et les boutons ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Pour rappel, No More Heroes III est attendu le 27 août prochain en exclusivité sur Nintendo Switch

