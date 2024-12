Third Éditions annonce un livre sur la saga Xenoblade Chronicles écrit par Jérémie Priam

En amont de la tant attendue sortie sur Nintendo Switch de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, les fans de Xenoblade Chronicles vont avoir de quoi se mettre sous la dent avec un ouvrage entièrement dédié à l'analyse de la saga. Écrit par Jéréme Priam pour Third Éditions, La Légende Xenoblade débarquera en librairie et sur le site internet de Third Éditions dès le 13 février prochain . Comme d'habitude celui-ci sera disponible dans une édition classique, dont vous pouvez admirer la sublime couverture ci-dessous, et dans une édition First Print dont la future couverture sera dévoilée d'ici à quelques semaines.

Xenoblade est l'histoire d'une renaissance : celle du studio Monolith Soft et de son créateur emblématique Tetsuya Takahashi. Celui-ci a d'abord connu deux échecs successifs dans la réalisation du projet de sa vie. Dévorés par l'ambition démesurée de leurs récits mélangeant science-fiction, philosophie et religion, Xenogears et Xenosaga se sont achevés précipitamment, dans la douleur. Takahashi a alors changé d'approche. Avec le concours de Nintendo, qui a racheté son studio, il a mis l'accent sur le plaisir de jeu ; en cela, Xenoblade marque tant l'épure et la synthèse que l'aboutissement de la grande série Xeno. Si les histoires se révèlent plus directes, moins denses et alambiquées, elles sont toujours portées par des thèmes profonds et des émotions fortes. Surtout, elles sont sublimées par des aventures épiques, où le joueur est invité à parcourir des plaines s'étendant à perte de vue, sur le corps de gigantesques divinités. Que ce soit à travers la trilogie Xenoblade ou avec l'épisode expérimental Xenoblade Chronicles X, Takahashi et Monolith ont conquis un nouveau public tout en prouvant que le genre du J-RPG était encore capable d'impressionner et de se renouveler. Coulisses du développement, univers, thématiques, musiques, game design : à travers cet ouvrage, l'auteur Jérémie Priam explore l'ensemble des ingrédients qui ont permis aux jeux Xenoblade de se hisser parmi le fleuron du genre et de devenir des oeuvres de coeur pour des millions de joueurs.