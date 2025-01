The Witcher en concert à Paris en Novembre 2025 et déjà victime de son succès

Si vous êtes un amateur de The Witcher, et que comme beaucoup vous avez été enchanté lors de vos aventures par la bande-son du troisième opus, AEG Presents France et Maximum Entertainment France viennent de confirmer que The Witcher en concert fera une halte à Paris cette année. L'événement musical célébrant les 10 ans (déjà...) de The Witcher 3 : Wild Hunt se déroulera au Grand Rex le 10 novembre 2025. Si les places sont parties aussi vite qu'une ETB Évolutions Prismatiques, il reste encore la possibilité de se placer sur file d'attente en espérant des désistements.

La musique de The Witcher 3 : Wild Hunt l'a fait passer à la postérité comme l'une des œuvres multimédia les plus épiques, avec des mélodies intenses et guerrière, mais également émouvantes. Suite au succès francophone des boxsets vinyles de la bande-son du jeu, Maximum Entertainment France est ravi de s'associer à AEG Presents pour créer des synergies permettant aux fans de la licence de vivre une expérience The Witcher unique. Plus d'informations sur ce partenariat seront annoncés sur nos réseaux sociaux dans les semaines à venir. Le groupe de folk metal polonais Percival, co-compositeurs de la bande originale du jeu et derrière plusieurs titres tant appréciés, seront également présents aux côtés de l’orchestre pour intensifier l’événement et donner vie à ce voyage sonique épique. Les billets pour le concert parisien seront disponibles dès le aujourd'hui sur aegpresents.fr , à partir de 51€.