The Witcher 3 dépasse les 50 millions de ventes

Sorti pour la première fois sur Xbox One, PlayStation 4 et PC le 19 mai 2015 , The Witcher 3, le petit bijou des Polonais de chez CD Projekt RED s'est vendu à plus de 50 millions. C'est le studio lui-même qui l'a annoncé dans un tweet remerciant les joueurs d'avoir pris part à cette belle aventure.

Noté 93 sur Metacritic, ce jeu de l'année s'est vu porter sur Nintendo Switch le 15 octobre 2019 dans une superbe version portable sans trop de concessions du titre. C'est grâce à son tout récent patch next-gen déployé sur PlayStation 5, PC et Xbox Series S et Series X, que The Witcher 3 est parvenu à se hisser à la huitième place des jeux les plus vendus de tous les temps derrière :

Faites-vous parties des 50 millions (voir plus) de joueurs de The Witcher 3 ?

The School of the Wolf is growing! ???? Over 50 million people joined Geralt of Rivia on his Path of finding Ciri and defeating the Wild Hunt!



Thank you for your enormous support over the years! ❤️ pic.twitter.com/lhMHmgF34z