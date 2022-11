The Witcher 3 ajoute une nouvelle quête et de nouvelles apparences dans son inventaire

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible depuis le 15 octobre 2019 et fait partie des meilleurs portages de la console d'un jeu tiers (qui plus est d'un jeu aussi gourmand). Fort de son succès, le titre vient d'annoncer sa mise à jour prochaine avec au menu, dès le 14 décembre prochain , une mise à jour graphique pour les consoles de nouvelles générations et le PC (n'en demandez pas plus à la Nintendo Switch que ce dont elle est déjà capable) et l'ajout d'une nouvelle quête en lien avec la série Netflix qui adapte la saga sur petit écran ainsi que de nouvelles apparences pour Jaskier et les soldats Nilfgaardiens.

En voici un aperçu ci-dessous. Prêts à redégainer votre épée ?

Contenu téléchargeable Netflix Nous avons un régal très spécial pour tous les fans de l'émission Netflix ! Profitez de looks alternatifs pour Jaskier et les soldats Nilfgaardiens, ainsi que d'une nouvelle quête, inspirée de la série, où vous pourrez obtenir des diagrammes pour de nouveaux équipements pour Geralt. Quelle est la quête ? Chut ! Pas de spoilers!

Source : Thewitcher