The Witcher 3: Wild Hunt reçoit la mise à jour 4.04 et ajoute enfin le DLC inspiré par la série Netflix sur Nintendo Switch - Tous les détails

The Witcher 3 : Wild Hunt vient de recevoir une grosse mise à jour sur toutes les plateformes et, cette fois-ci, CD Projekt Red n'a pas oublié la version Nintendo Switch qui, comme les autres passe en version 4.0.4 . Au programme "des correctifs de bugs, des ajustements en matière de gameplay, des modifications pratiques ainsi que du contenu supplémentaire inspiré par la série The Witcher de Netflix" Retrouvez tous les détails de la mise à jour version consoles ci-dessous (et pour les versions PC et New-Gen, rendez-vous sur le site officiel de The Witcher).

Pour rappel, The Witcher 3 : Wild Hunt est disponible depuis le 15 octobre 2019 sur Nintendo Switch. Plus d'infos sur le jeu avec nos news précédentes

Découvrez les nouveautés de The Witcher 3: Wild Hunt !

La mise à jour 4.04 de The Witcher 3: Wild Hunt est maintenant disponible sur toutes les plateformes, y compris Xbox, PlayStation, PC et enfin sur Nintendo Switch ! Elle apporte à la version Nintendo Switch du jeu une partie des mises à jour de contenu de la version 4.0 ainsi que des correctifs apparus lors des mises à jour suivantes sur les autres plateformes. Elle comprend notamment des correctifs de bugs, des ajustements en matière de gameplay, des modifications pratiques ainsi que du contenu supplémentaire inspiré par la série The Witcher sur Netflix. Cette mise à jour comprend aussi des correctifs destinés à toutes les plateformes.

Découvrez les nouveautés dans la liste ci-dessous.

SUR CONSOLES

Correction d'un bug qui faisait apparaître certaines coiffures du DLC « Ensemble de barbes et coiffures » à travers le casque nilfgaardien sur les consoles d'ancienne génération.

Correction d'un bug de scintillement de textures qui survenait durant les parties de gwynt sur les consoles next-gen.

La tour des souris : correction d'un bug qui empêchait parfois le déclenchement de la conversation avec Keira après le combat contre la pesta sur les consoles d'ancienne génération.

Cabaret : correction de bugs graphiques avec le modèle de Jaskier avant et durant le combat arrangé sur les consoles d'ancienne génération.

Le dernier vœu et Errance dans les ténèbres : résolution d'un problème de plantage du jeu durant ces quêtes sur PlayStation 5.

Amélioration de la stabilité durant ou après le chargement d'une sauvegarde après une longue séance de jeu en mode ray tracing.

Correction d'un bug sur Xbox Series X où le paramètre de progression croisée ne mettait pas correctement à jour l'interface du statut des sauvegardes sur le cloud.

QUÊTES ET GAMEPLAY

Ajout d'une option permettant de changer de potion et d'appliquer des huiles depuis le menu circulaire.

Correction d'un bug qui réduisait rapidement la vitalité de Geralt sous l'eau.

L'épreuve finale : correction d'un bug à cause duquel Lambert pouvait rester dans l'eau au lieu de s'asseoir dans le bateau si vous quittiez la zone puis y reveniez, ce qui bloquait la progression.

DIVERS

Résolution de problèmes de chargement des sauvegardes en cas d'utilisation de la fonctionnalité de progression croisée sur plusieurs machines avec le même compte GOG.

Fonctionnalités en ligne — Nintendo Switch

Ajout d'une fonctionnalité de progression croisée entre les plateformes, qui remplace la précédente intégration de fichier de sauvegarde ajoutée avec la mise à jour 3.6 pour la Nintendo Switch. Vos dernières sauvegardes seront automatiquement enregistrées sur le cloud afin que vous puissiez reprendre votre partie sur d'autres plateformes. La progression croisée fournit la dernière sauvegarde de chaque type. Cette fonctionnalité devient disponible une fois que vous êtes connecté à votre compte. À noter qu'elle requiert un compte GOG sur toutes les plateformes.

En s'inscrivant à MES RÉCOMPENSES dans The Witcher 3: Wild Hunt, les joueurs peuvent recevoir :

• Épées de la renarde à neuf queues

• Armure du tigre blanc de l'ouest

• Armure de Dol Blathanna

• Carte Ablette