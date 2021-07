Netflix va proposer des jeux vidéo très prochainement sans frais d'abonnement supplémentaires

Si depuis toujours, les jeux vidéo se sont avant tout développés grâce à des plateformes dédiées, il se pourrait que les choses changent dans les mois et les années à venir avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le secteur. Netflix par exemple, le géant des services de vidéo par abonnement, devrait proposer " d'ici l'année prochaine " des jeux vidéo sur sa plateforme aux côtés des films et des documentaires actuellement disponibles. Selon les premières informations collectées par Bloomberg, les jeux vidéo seront proposés sans frais d'abonnement supplémentaires- en tout cas dans un premier temps.

Ces derniers temps, Netflix mise beaucoup sur les jeux vidéo en adaptant de célèbres franchises mais aussi en produisant ses propres jeux comme The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics ou encore Stranger Things 3: The Game. Mettre à disposition des jeux vidéo pour ses abonnés, permettrait à Netflix de franchir une nouvelle étape. Pour y arriver, la plateforme a embauché Mike Verdu, un ancien d'Electronic Arts qui fut aussi vice-président de Facebook, chargé d'aider à l'intégration des jeux sur Oculus VR. Alors après avoir révolutionné la manière de regarder la télé, Netflix va-t-il révolutionner notre manière de jouer ? Et la plateforme aura-t-elle ses propres exclusivités ?

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Bloomberg