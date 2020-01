Une mise à jour en préparation pour The Witcher 3

Initialement sorti en 2015 sur PC (Windows), PlayStation 4 et Xbox One, The Witcher 3 : Wild Hunt est apparu 4 ans plus tard sur Nintendo Switch. Un tour de force inattendu pour une console qui n’était pas destinée, à première vue, à accueillir des jeux comme celui-ci. Pourtant, grâce au talent des studios Saber Interactive et Panic Button, le résultat est bien là. Et malgré de nombreux compromis techniques, le jeu s'avère être une très bonne surprise, qui donne envie de partir à l'aventure avec Geralt de Riv !

Les développeurs peuvent être fiers de leur travail, même si quelques détails sont encore à régler. Effectivement, le portage souffre toujours de problèmes de framerate et d'un mauvais rendu dans certaines zones du jeu. Mais n’ayez crainte, ces problèmes seront prochainement corrigés dans une nouvelle mise à jour. En effet, Saber Interactive a répondu à la question d'un joueur sur VK, un réseau social russe, et a confirmé qu'un patch était en cours de développement et sera bientôt mis à disposition :

Salut ! Le travail sur la mise à jour bat son plein, tout sera bientôt disponible !

Malheureusement, nous n’avons aucune autre information. Nous ne connaissons donc pas le contenu exact de la mise à jour à venir ni sa date de sortie. Il ne faut s'attendre à rien d'autre que des patchs de correction, le jeu étant déjà disponible dans sa version complète (incluant les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine). Cela reste cependant une excellente nouvelle pour ceux qui souhaiteraient (re)découvrir le Game of the Year 2015 ! Si d'autres informations arrivent à nos oreilles, nous ne manquerons pas de vous prévenir.

Sinon, entre nous, vous en pensez quoi de The Witcher 3 sur Nintendo Switch ? On doit avouer qu'avoir un tel jeu sur une console portable est quand même un gros kiffe, vous n'êtes pas d'accord ?

Source : Reddit