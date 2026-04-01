The Super Mario Galaxy Movie aura le droit à sa bande-son aux formats CD et Vinyle fin septembre

Alors que Super Mario Galaxy, Le Film est disponible dans les salles de cinéma depuis le 1er avril 2026, nous pouvons une nouvelle fois apprécier un clivage entre les critiques de films qui viennent comparer ce film d'animation avec une réalisation de Lynne Ramsay ou Steven Spielberg, et les fans de Nintendo, qui ressortent tous pour la plupart avec la banane de leur séance. Outre les clins d'œils aux nombreux jeux de la franchise, ce nouveau film a également été une belle occasion de re-découvrir certaines musiques cultes de Super Mario Galaxy, et bien d'autres titres !

Si vous avez envie de tendre à nouveau l'oreille, iam8bit, et Maximum Entertainment France ont annoncé que la bande-son de Super Mario Galaxy, Le Film sera disponible le 25 septembre 2026 en édition vinyle et CD.

The Super Mario Galaxy Movie propulse Mario et ses amis dans l’espace pour une toute nouvelle aventure. Une suite spectaculaire qui nous rappelle ce qui nous a fait tomber amoureux du cinéma lorsque nous étions enfants : une magie si époustouflante, fascinante et imprégnée de poussière d’étoiles qu’il faut la voir pour y croire.

La bande originale est tout aussi incroyable. Brian Tyler, compositeur du premier film et nommé aux Emmy Awards, revient pour élever la musique à de nouveaux sommets interstellaires. The Super Mario Galaxy Movie est une expédition auditive à part entière, remplie de références joyeuses et d’hommages aux compositions originales de Nintendo par Koji Kondo.

iam8bit est honoré de vous l’apporter sous forme de vinyle, avec deux disques emplis de génie musical. La pochette, savamment conçue pour le format vinyle par notre ami Scott Saslow, capture parfaitement toute la gloire galactique du film : vous y trouverez même des détails brillants et phosporescents. En résumé, c’est tout ce que vous avez adoré du film The Super Mario Galaxy Movie, disponible pour votre chaîne hi-fi.