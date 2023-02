The Pathless - Le jeu d'aventure sylvestre et aquilin sortira en boîte en avril prochain sur Nintendo Switch

Officiellement disponible depuis le 2 février sur Nintendo Switch, le jeu d'aventure The Pathless va avoir le droit à une sortie physique dans le courant du printemps 2023. Ceci a été rendu possible grâce à un nouveau partenariat signé entre iam8bit, Annapurna Interactive, Skybound Games, le développeur Giant Squid et Just For Games. Attendue pour le 18 avril, nous vous laissons ci-dessous un aperçu de la boîte qui ornera bientôt les rayons.

À propos de The Pathless : Les créateurs d’ABZÛ présentent The Pathless, aventure mystique d’une archère et d'un aigle dans une vaste forêt. Tir à l’arc et fauconnerie

Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse. Explorez un monde ouvert

Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l’île en résolvant des énigmes dans de vieilles ruines et sur la cime des arbres. Chassez des esprits malins

Des esprits malins géants rôdent dans les bois. Utilisez tous vos talents pour les chasser, mais sans devenir la proie. Engagez-vous dans des combats épiques contre des bêtes maudites et restaurez la lumière sur le pays.