The Pathless se lance sur Nintendo Switch

Amis fauconniers, votre devoir vous attend. The Pathless, le dernier-né du studio Giant Squid (les développeurs derrière le sublime Abzu), est enfin disponible sur Nintendo Switch. Prenez votre envol dès maintenant afin de sauver votre monde de la corruption. Vous serez armés de votre arc et accompagné de votre fidèle aigle pour résoudre des énigmes environnementales et battre des créatures possédées.

Actuellement en solde jusqu'au 16 février sur l'eShop, The Pathless est achetable pour 29,99 euros au lieu des 37,99 euros de son tarif habituel (soit une ristourne de 21%). Pour fêter sa sortie Giant Squid vient de nous dévoiler la bande-annonce de lancement du jeu.