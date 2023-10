Annapurna Interactive annonce une collection regroupants leurs meilleurs jeux sur Nintendo Switch

En collaboration avec le site américain Iam8Bit, Annapurna Interactive, les éditeurs les plus "artys" du milieu viennent d'annoncer l'arrivée, en fin d'année 2024 d'une gigantesque collection de leurs meilleurs jeux sur Nintendo Switch. Annoncé au prix de 199 dollars (soit à peu près la même somme en euros), cette collection contiendra une housse spéciale pour votre console à l'effigie de la marque ainsi que tous ces jeux :

Donut County

Gorogoa

Hindsight

I Am Dead

If Found…

Kentucky Route Zero: TV Edition

Neon White

Sayonara Wild Hearts

Solar Ash

The Artful Escape

The Pathless

What Remains of Edith Finch

Seriez-vous intéressés par un tel objet de collection ? Notons que pour la première fois, il sera possible de posséder en version physique les jeux suivants : Hindsight, I Am Dead, If Found…et Solar Ash. Les précommandes de l'objet sont à effectuer ici à partir de demain .





Source : Iam8bit