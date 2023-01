The Pathless - Le dernier jeu des créateurs d'Abzu débarque sur Nintendo Switch en février

Dernier-né du studio Giant Squid (les développeurs derrière le sublime Abzu), The Pathless s'apprête à débarquer sur notre bonne vieille console hybride toujours édité par Annapurna Interactive. Dès le 2 février prochain , les joueurs Nintendo Switch pourront prendre leur envol dans cette aventure aussi poétique qu'onirique grâce à leur fidèle aigle.

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de vaincre le mal qui ronge ces terres sacrés et les bêtes sacrées qui y gouvernent. Pour ce faire vous devrez glisser et tirer à l'arc en synchronisation totale pour résoudre diverses énigmes dans un monde ouvert gigantesque. N'hésitez pas à regarder la bande-annonce de lancement ci-dessous afin d'avoir une meilleure idée de ce que propose The Pathless.

Les créateurs d’ABZÛ présentent The Pathless, aventure mystique d’une archère et d’un aigle dans une vaste forêt.



Tir à l’arc et fauconnerie



Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse.



Explorez un monde ouvert



Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l’île en résolvant des énigmes dans de vieilles ruines et sur la cime des arbres.



Chassez des esprits malins



Des esprits malins géants rôdent dans les bois. Utilisez tous vos talents pour les chasser, mais sans devenir la proie. Engagez-vous dans des combats épiques contre des bêtes maudites et restaurez la lumière sur le pays.